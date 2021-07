SK스토아, 8월 '스토아 쇼핑백서' 프로모션 진행

3회&30만원 이상 구매시 밀양도자기 세트 증정

슈퍼프라이데이, 주말엔 반짝쇼핑 등 최대 30% 적립

[아시아경제 김유리 기자] SK스토아는 8월 온라인 소비를 현명하게 할 수 있는 '스토아 쇼핑백서' 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.

SK스토아는 외출이 어려운 상황 속에서 폭염으로 다시 '집콕' 모드에 들어간 고객들이 합리적 쇼핑을 할 수 있도록 '스토아 쇼핑백서'를 준비했다고 말했다.

8월 한 달간 3회 30만원 이상 구매시 밀양도자기 세트 4인용, 30피스를 증정한다. SK스토아는 집에 머무는 시간이 길어지면서 한 끼를 먹어도 예쁘게 잘 차려 먹으려는 소비자들이 증가하고 있다고 보고 화사한 색감과 모던한 디자인으로 사랑받는 밀양도자기 세트를 사은품으로 준비했다고 밝혔다.

보다 저렴한 가격에 TV방송상품을 구입하고자 하는 고객을 위해 '슈퍼 프라이데이', '주말엔 반짝쇼핑' 프로모션을 마련했다. 8월 첫째주(9월6일), 둘째주(8월13일) 금요일에 진행하는 '슈퍼 프라이데이' 프로모션에서는 구입 금액의 20%를 적립금으로 지급하며 '주말엔 반짝쇼핑(8월21~22일)' 행사에서는 구입 금액의 30%를 적립금으로 지급한다.

카드 할인 행사도 준비했다. 8월 내내 일정 기간동안 NH농협카드, 롯데카드, KB국민카드, 현대카드를 이용해 5만원 이상 구매할 경우 5% 청구 할인을 받을 수 있다. '어메이징위크'(롯데카드 8월2~8일)와 '스토아가 쏜다'(현대카드, 8월14~15일), (NH농협카드, 8월28~29일) 프로모션 기간에는 카드 청구 할인을 10% 받을 수 있다.

이외에도 SK스토아 몰에 신규가입 고객을 대상으로 구매 시 20% 적립 이벤트를 진행하며 행사기간 중 편성된 TV방송을 알림 신청 후 구입하는 전 고객에게 5000원 할인 쿠폰을 지급한다. .

SK스토아 ON(TV 리모컨 주문)을 이용하면 또 다른 할인 혜택을 누릴 수 있다. SK스토아ON을 통해 구입 시 할인과 적립을 동시에 누릴 수 있다. 8월 내내 평일에는 10% 즉시 할인(최대 1만원)은 물론 5% 적립금 (행사기간 최대 5만원)을 지급한다. 주말에는 10% 즉시 할인과 20% 적립 혜택을 받을 수 있다.

김판수 SK스토아 커머스사업 1그룹장은 "비대면이 일상 속에 자리잡으면서 소비자들이 물건을 사기 위해 온라인 검색에 투자를 많이 하고 있다"며 "그런 검색, 비교 없이도 다양한 프로모션이 준비돼 있는 SK스토아에서 알뜰 쇼핑 하길 바란다"고 말했다.

