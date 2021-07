[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남교육청은 28일 본청 중회의실에서 임준희 부교육감 및 간부급 공무원이 참여한 가운데 청렴 1등급으로 도약을 위한 청렴추진단 회의를 개최했다.

이날 본청 부서장들은 그간 청렴 정책을 돌아보고 우수 이행 실적을 공유하고 부패 취약한 공사 분야와 물품 분야에 대해 공정성과 투명성 제고 방안에 대해 토의했다.

임준희 부교육감은 "올해 우리 도 교육청은 투명한 행정으로 신뢰를 주는 경남교육을 실현하기 위해 열심히 달려왔다”며 “앞으로도 맡은 업무를 공정하고 책임성 있게 완수하기 위해 최선을 다하자”고 강조했다.

