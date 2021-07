[아시아경제 문혜원 기자] 롯데리아는 지난 15일 리뉴얼한 대표 버거 불고기버거·한우불고기버거에 대한 품질 유지를 위한 ‘대한민국 대표버거 캠페인’ 시즌1을 운영한다고 29일 밝혔다.

캠페인은 매장별 버거 품질 강화를 위해 매장별 제조 과정 중의 오차를 최소화 하기 위해 ▲정량관리 ▲패티쿠킹 ▲볼륨감의 3가지 항목을 유지하기 위해 실제 정량 준수한 버거 모형 실물 거치대를 매장에 비치해 직원들이 조립한 뒤 정량 준수 여부를 눈으로 확인 할 수 있게 했다.

또한 다음 달 31일까지 각 매장의 캠페인 기준 준수 여부를 고객에게 묻는 모니터링 제도를 운영한다.

롯데리아는 고객 참여 모니터링 제도를 통해 집계된 평가 기준에 의거 품질 우수 가맹점을 선발해 원재료 지원의 인센티브를 지급할 예정이다.

