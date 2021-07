창원대학교, '2021년 방위산업 전문인력 양성사업' 선정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시 창원대학교는 방위사업청 주관 '2021년 방위산업 전문인력 양성사업(경남)'에 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.

이 사업은 창원대 주관으로 경남 방위산업 현장의 전문인력을 양성해 방산기업으로의 취업을 지원한다.

청년 취업난과 방산업계 전문인력 부족의 불일치를 해소하기 위해 추진되며, 방위사업청으로부터 2억9700만원을 지원받아 진행된다.

사업 기간은 총 8개월로, 2개월간 교육생 40명을 모집하고, 10월부터 4개월간 방위산업개론과 전문분야 심화 교육, 마지막 2개월간은 방산기업 실무연수 프로그램이 운영된다.

심화 교육은 경남도의 방위산업 인력 수요를 반영해 방산 기계, 메카트로닉스, 방산 경영 트랙을 운영한다.

방산 기계 트랙에서는 방산 부품 설계, 해석, 가공 및 역설계, 메카트로닉스 트랙에서는 무기체계 내장형 소프트웨어 분야, 방산 경영 트랙에서는 방산 원가, 국방품질경영체계 등 경영 분야의 전문인력을 양성하게 된다.

사업 총괄 책임자인 산업시스템공학과 김흥섭 교수는 "이번 사업은 우수한 청년들을 방위산업 특화 인력으로 양성해 방산기업에 보급하기 위한 맞춤형 교육과정이다"라며 "청년 실업난과 지역 방산기업 경쟁력 강화에 이바지할 것으로 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr