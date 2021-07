수은, 사외이사 선임절차 착수…'노조추천이사제' 도입 여부 관심(종합)

노사 추천 4명 대상 검증 착수

이르면 내달 중 마무리 전망

[아시아경제 김진호 기자] 한국수출입은행이 비상임이사 선임절차에 본격 착수했다. 나명현 전 비상임이사의 퇴임 후 2개월 만이다. 수은과 수은 노조는 각각 2명의 후보를 추천했는데 현재 이들에 대한 평판 조회가 시작된 상태다. 금융권 최초로 ‘노조추천이사제’ 도입에 성공할 수 있을지 귀추가 주목된다.

28일 금융권에 따르면 수은은 최근 이사회를 열어 비상임이사 후보추천을 위한 이사후보추천위원회(이추위) 구성을 완료했다. 수은 비상임이사는 이추위→행장 제청→기획재정부 장관 임명 등의 절차를 거쳐 선임된다.

수은 이사진 공백이 2개월 가까이 이어진 것은 이례적이다. 수은은 그간 비상임이사 임기 만료가 다가오면 이추위를 미리 구성해 공백을 최소화해왔다. 하지만 이번의 경우 수은 노조에서 ‘노조추천이사제’ 도입을 강하게 주장하며 선임 절차가 다소 지연된 영향이 크다.

특히 청와대가 나 전 비상임이사의 후임으로 청와대 비서관 출신 한 대학 교수를 내정했다는 소문이 돌며 약 한 달이 넘는 시간 동안 모든 절차가 올스톱된 상태였다. 이후 사측과 노조는 이추위 구성과 후보 추천 절차를 두고 상당한 기간 협의를 이어왔고 절차 재개에 최근 합의했다.

수은 이추위는 현재 비상임이사 후보를 추천받아 첫 번째 검증 절차를 진행하고 있다. 사측에서 2명, 노조 측에서 2명을 각각 추천받아 평판 조회 등에 나선 상황이다. 이후 절차는 양쪽에서 추천한 인물 중 1명씩을 추려 방 행장이 기재부에 임명을 제청할 것으로 예상된다.

노조는 자신들이 추천한 인물의 비상임이사 임명 가능성을 어느 때보다 높게 보는 눈치다. 방 행장이 노조추천이사제 도입에 큰 이견이 없고, 임명권을 쥔 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관도 "편견 없이 역량을 보고 선정하겠다"고 공개적 의사를 밝혔기 때문이다.

노조가 추천한 인물은 교수 등 학계 쪽에서 1명, 노동계 쪽에서 1명인 것으로 알려졌다. 수은 노조 관계자는 "(후보 선정에 있어) 실무적 전문성에 방점을 뒀다"며 "전문성에 이견이 없고 현장경험, 특히 금융업무에 해박한 인물을 추천했다"고 설명했다.

다만 앞선 기업은행과 한국자산관리공사(캠코)의 전례를 감안할 때 노조추천이사제 도입 성사가 어려울 수 있다는 지적도 나온다. 기은의 경우 윤종원 행장이 노조 추천 후보를 금융위에 제청했지만 금융위가 여러 문제를 들어 이를 고사한 것으로 전해진다.

지원사격을 약속했던 정치권이 대선 등 굵직한 현안에 치여 ‘묵묵부답’으로 일관하는 점도 부담이다. 정치권은 노조추천이사제 활성화를 위해 상위 개념인 노동이사제의 입법을 추진한다는 입장을 여러 차례 밝혀왔지만 최근에는 관련 논의조차 이뤄지지 않는 형편이다. 이에 금융노조 등은 최근 노조추천이사제 도입 무산에 대해 강한 비판의 입장을 수차례 밝혀온 바 있다.

금융권 관계자는 "이르면 다음 달 중 모든 절차가 마무리될 것"이라며 "수은이 조만간 기재부와 후보 제청 방식과 규모 등을 포함한 다양한 사안을 논의할 것으로 안다"고 전했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr