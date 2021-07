엔제리너스, ‘불닭 반미’·디카페인 음료 4종 출시

[아시아경제 문혜원 기자]엔제리너스는 최근 삼양식품과 제휴한 ‘신(辛)상 불닭 반미’를 출시했다. 삼양식품의 불닭소스를 활용해 화끈하게 매콤한 불닭강정과 야채, 계란, 치즈 등 푸짐한 속재료에 고소한 땅콩이 어우러졌다. 지난 1일부터 다음 달 31일까지 두 달 간 한정 판매한다.

엔제리너스는 불닭 반미의 특성을 살리기 위해 삼양식품 불닭 캐릭터 호치를 데코레이션과 기호에 따라 더욱 매운맛을 즐기기를 원하는 고객에게는 선착순으로 붉닭 스틱 소스를 제공하고 있다.

엔제리너스는 여름철 무더위 속 열대야나 카페인으로 인한 커피를 즐기기 어려운 고객들을 위해 반미 샌드위치와 함께 즐길 수 있는 디카페인 음료 4종도 출시했다. 엔제리너스 듀얼브루커피는 뜨거운 물에 빠르게 추출하는 핫브루와 찬 물에 긴 시간 동안 추출하는 콜드브루를 결합해 풍부한 첫만에 부드럽고 깔끔한 끝 맛을 모두 살린 것이 특징이다.

신제품은 듀얼브루의 장점을 모두 느낄 수 있는 ‘듀얼브루 디카페인 아메리카노’, 풍부한 풍미와 부드러운 우유가 조화를 이룬 ‘듀얼브루 디카페인 카페라떼’를 출시해 운영하고 있다. 두 제품은 반미 샌드위치와 아메리카노 구성의 데일리세트로 변경이 가능하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr