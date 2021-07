보일러는 '여름'에 사야…경동나비엔이 제시하는 슬기로운 보일러생활

보일러 가격을 확인하고 구입하는 '구입지원 서비스' 활용

서울 시민, 친환경 콘덴싱보일러 보급 지원사업 추가 예산으로 더 저렴하게

다양한 제품 라인업 속 나에게 맞는 제품 선택

[아시아경제 김종화 기자] 장마가 끝나자 불볕 더위가 이어지고 있는 이 때야 말로 난방 가전인 보일러를 구입하기에 가장 좋은 시기라고 할 수 있다.

겨울 추위가 시작되면 교체 수요가 몰려 원하는 시기에 제품을 구입하기 어렵다. 또 갑작스러운 고장으로 난방과 온수 사용에 어려움을 겪을 수도 있어 여름에 미리 보일러를 점검하고 교체하는 것이 불편을 최소화할 수 있는 효과적인 방법이기 때문이다.

더욱이 올해는 친환경 콘덴싱보일러 보급을 위한 지자체의 노력과 의무화 시행에 맞춘 제조사의 제품 라인업 다양화, 언택트 시대에 대응하는 새로운 시장의 변화가 맞물려 그 어느 때보다 보일러를 구입하기 좋은 여름이다. 일찍 일어나는 새가 벌레를 잡는다는 옛 속담처럼, 슬기로운 보일러 생활을 할 수 있는 구입팁을 경동나비엔이 제시한다.

언택트 시대, 투명하게 보일러 가격을 확인하고 구입하는 '구입지원 서비스' 활용

온라인을 통한 제품 구입이 보편화된 것과는 달리 그간 보일러는 오프라인 유통에 치중돼 왔다. 온라인을 통한 구매는 설비 업체가 자체적으로 운영하는 일부 사이트에서만 가능했다. 이 때문에 업체마다 요구하는 설치비가 다르고, 소비자가 제품 구매할 때 표준 가격조차 확인하기 어려워 소비자가 불편했던 것이 사실이다.

경동나비엔은 이러한 소비자 불편을 해소하기 위해 공식 온라인 쇼핑몰 '나비엔하우스'를 통해 보일러 구매, 설치, A/S에 대한 공식적인 표준 가격을 제시하면서 보일러 산업의 변화를 선도해 나가고 있다.

특히 개인에게 딱 맞는 보일러를 추천하는 기능을 나비엔하우스 홈페이지 전면에 배치했다. 고객이 직접 선호하는 보일러 종류와 주요 기능, 거주 주택의 난방 평수, 온수 사용량을 선택하면 보일러 구매 및 설치 예상 금액을 확인할 수 있다.

설치 지역을 추가 검색하면 상담 접수 신청이 가능한 인근 경동나비엔 대리점도 확인 가능해 나비엔하우스에 연계된 공식 대리점 중 선별된 온라인 파트너로부터 믿을 수 있는 제품을 구매할 수 있는 것이다.

경동나비엔은 또 자사 AI 기술과 빅데이터를 기반으로 '나비엔 AI 서비스'도 제공하고 있다. 이는 보일러 구매 상담부터 제품 문제에 대한 자가 진단, A/S 접수에 이르기까지 원스톱으로 진행할 수 있는 서비스다.

고객이 현재 사용 중인 경동나비엔 보일러의 명판, 실내 온도 조절기, 보일러 설치 환경 사진을 업로드하면 AI가 기존 보일러 정보를 분석해 보일러 설치 환경과 용량 등에 맞춰 새로운 보일러 모델을 추천한다. 해당 기능 또한 보일러 구매 및 설치 예상 금액을 제시하고 가까운 공식 대리점을 연결하여 보일러 구매를 쉽고 빠르게 도와준다.

보일러 구동에 문제가 생겼을 때도 나비엔 AI 서비스를 통해 제품 에러코드를 인식하면 자가 진단 방법을 안내 받을 수 있고, A/S 접수도 간편하게 진행 할 수 있다. 언택트 시대에 발맞춰 불필요한 대면 및 유선 상담 시간을 줄이면서 신속하고 편리한 서비스를 제공하자는 경동나비엔의 취지가 담겼다.

서울 시민, 친환경 콘덴싱보일러 보급 지원사업 추가 예산으로 더 저렴하게

올해 책정된 친환경 콘덴싱보일러 보급 지원사업 예산이 빠르게 소진돼 아쉬움을 남겼지만, 서울 시민이라면 올 여름 다시 한 번 보조금을 받아 콘덴싱보일러를 저렴하게 구입할 수 있는 기회가 생겼다.

지금까지 친환경 콘덴싱보일러 보급에 가장 적극적인 노력을 기울였던 서울시가 2만3000대 분량에 해당하는 47억원의 예산을 추가로 편성해 보급 지원사업을 추가로 진행하겠다는 계획을 밝혔기 때문이다.

에너지 사용을 줄이고 대기오염물질 배출을 줄이는 친환경 콘덴싱보일러 보급을 지원하는 이번 사업은 서울 시민이라면 누구나 신청 가능하다. 신청 시기는 지난 14일부터 8월 31일까지이지만 예산 소진 시점에 따라 일찍 마감될 수도 있다. 보급 지원사업을 활용해 친환경 인증을 받은 콘덴싱보일러를 설치할 경우 지원금을 받을 수 있어 더욱 저렴한 가격으로 구입 가능하다.

다양한 제품 라인업 속 나에게 맞는 제품을 선택

콘덴싱보일러 의무화에 맞춰 보일러 제조사들이 친환경 콘덴싱보일러 라인업을 다변화한만큼, 내가 원하는 가격대와 기능에 적합한 제품을 선택하는 것도 중요하다. 대표적으로 경동나비엔은 소비자의 다양한 니즈를 반영한 제품 라인업 다변화를 통해 친환경 콘덴싱보일러 선택지를 넓혔다.

경동나비엔의 기술력이 집약된 프리미엄 콘덴싱 제품인 NCB900, NCB700 시리즈를 비롯해 우수한 난방 성능을 합리적인 가격대로 선보인 NCB500, NCB300 시리즈까지 다양한 친환경 콘덴싱보일러 라인업이 그것. 이 제품들은 모두 친환경 인증을 획득해 보급지원사업의 혜택도 받아볼 수 있다.

나에게 맞는 제품을 추천 받고 싶다면 오프라인을 통해 적합한 제품을 직접 확인하고 추천받는 것도 방법이다. 경동나비엔은 공식 대리점을 차별화된 쇼룸 형태로 조성해 고객이 직접 제품을 살펴보고 체험할 수 있도록 꾸미고 있다.

또 2019년에 보일러 업계 최초로 환경부 '녹색매장' 인증을 받은 경동나비엔 파주 대리점을 시작으로, 인천, 평택 등 수도권과 세종, 천안, 대구, 익산, 부산 등 전국 거점 지역의 공식 대리점이 녹색매장 인증을 받았다.

녹색매장은 친환경 제품을 판매하고, 친환경 소비 생활을 유도하는 매장에 주어지는 인증이다. 경동나비엔은 공식 대리점 외에도 소비자들을 만나는 또 다른 체험형 매장으로 하남 스타필드, 은평 이마트 내 일렉트로마트에 매장을 운영 중이다.

