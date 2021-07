LH, 상임이사 4명·부서장 26명 교체 "역대 최대폭 쇄신인사"

상임이사 5명 중 4명 …관리책임·장기보직 부서장 교체

이달 중 직원 전보인사도 시행…현장인력 확충

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)가 상임이사 5명 중 4명을 교체하는 등 역대 최대폭의 쇄신 인사를 단행했다.

LH는 김현준 사장 취임 이후 첫 상위직 인사를 실시한다고 21일 밝혔다.

이번 인사로 상임이사 5명 중 4명이 물러나고, 1급 부서장 26명이 교체된다.

상임이사 5명 중에는 기획재무본부장, 공공주택본부장, 주거복지본부장, 스마트도시본부장 등 4명이 교체된다. 유임된 경영혁신본부장은 부사장을 겸직하게 된다.

1급 부서장은 비위직원 관리감독 부실과 부동산 투기 등 물의 야기에 대한 책임을 물어 교체됐다. 장기 재직한 보직 부서장은 과감히 배제하고 여성 본부장을 전격 발탁하는 등 조직에 새로운 바람을 불어넣기 위해 큰 폭의 변화를 줬다는 게 LH 측 설명이다.

LH는 ‘부동산 투기 사태’ 이후 비위 정도가 중한 직원 4명을 파면하고 2명은 해임, 2명은 직권면직했다.

LH는 이달 중 현장인력 강화를 위한 일반직원 전보 인사도 완료할 예정이다.

김 사장은 "상위직 인사를 통해 분위기를 일신하고 부동산 투기자 및 과다 보유자에 대한 승진 제한 등 엄정한 인사관리로 조직의 청렴·투명성을 강화해 정부의 부동산 정책을 현장에서 차질 없이 수행하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr