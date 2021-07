서해해경청, 휴가철 유·도선 안전관리 강화

관할 해역 내 해양사고 중 7∼9월에 33% 발생…주류 판매 등 단속

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 서해지방해양경찰청(청장 이명준)이 휴가를 맞아 유·도선 이용객이 증가할 것으로 예상되는 데다 무더위와 장마로 인한 안전사고가 늘어날 가능성이 있어 안전관리 강화에 들어갔다.

21일 서해해경청에 따르면 최근 3년간 관할 해역 내에서 발생한 유·도선 해양사고 9건 중 여름 휴가철(7∼9월)에 3건이 나와 33%를 차지했다.

서해해경청은 이달부터 다음 달까지를 유·도선 안전관리 강화 기간으로 정했다.

안전 취약 분야를 종합적으로 분석·진단하고, 이를 바탕으로 지역별 맞춤형 대책 등을 마련한다.

또 무면허, 영업 구역 등 위반, 주류 판매·제공·반입, 과적·과승, 안전 설명서 미비치 등 주요 안전 저해 행위를 중점적으로 단속한다.

아울러 안전 취약 개소를 대상으로 현장 교육을 실시하고 대국민 사고 예방 홍보활동 등도 전개한다.

정영진 서해해경청 구조 안전과장은 “사고를 예방하기 위해서는 무엇보다 사전 점검이 중요하다”며 “유·도선 안전관리 강화를 통해 국민이 믿고 안심할 수 있는 안전한 바다를 만들어 가겠다”고 말했다.

