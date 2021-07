강진군도서관, 무료 독서문화프로그램 진행

바둑, 캐릭터 만들기, 대입 자기소개서 작성법 등 운영

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 강진군도서관이 여름방학을 맞아 관내 초등·고등학생들을 대상으로 오는 26일부터 다음 달 20일까지 무료 독서문화프로그램을 진행한다.

이번 독서문화프로그램은 ‘바둑, 이제 첫걸음이야’, ‘나만의 캐릭터를 찾아라’, ‘이것쯤이야’ 등 3개 강좌로 구성되며, 모집인원은 바둑 7명, 캐릭터를 찾아라 7명, 대입 자기소개서 쓰는 방법은 28명이 신청해 참여할 수 있다.

‘바둑, 이제 첫걸음이야’는 바둑의 역사와 예절, 포석 전술과 사활 그리고 끝내기의 요령과 집 계산 등을 배울 수 있으며 매주 화요일, 목요일에 운영하고 ‘나만의 캐릭터를 찾아라’는 좋아하는 캐릭터 만들기, 미니 달력 채색 등 내용으로 기간 중 12회 진행되며 2개 프로그램 모두 초등학생만 참여 가능하다.

또 ‘이것쯤이야’는 고등학생을 대상으로 대입에 필요한 자기소개서 쓰는 방법을 주제로 기간 중 3회씩 4차에 걸쳐 총 12회 운영한다.

김명수 도서관장은 “코로나 방역 수칙을 준수하면서 알찬 프로그램이 되도록 하겠다”며 “방학 동안 도서관에서 무더위를 잊고 즐겁게 지내길 바란다”고 전하며 참여를 독려했다.

참여를 희망하는 학생은 오는 23일까지 도서관 홈페이지를 통해 선착순 접수하면 된다.

