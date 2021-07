아시아나, 美체리 수송 수익성 '쑥쑥'…"올해 5000톤 예정"

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,000 전일대비 500 등락률 +3.03% 거래량 1,010,327 전일가 16,500 2021.07.21 10:28 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]아시아나항공, 거래재개 후 연일 약세'인터파크' 후속株 발견! 기업가치 100억달러 잭팟![e공시 눈에 띄네] 코스피-15일 close 은 체리 등 특수화물 수송을 통해 화물 수익성을 강화하고 있다고 21일 밝혔다.

은 4월29일부터 지난달 22일까지 총 1778톤의 미국 캘리포니아산 체리를 수송했다. 지난달 4일부터 다음달 중순까지는 미국 워싱턴주에서 생산되는 체리를 수송할 계획으로 올해 약 5000톤의 체리를 수송할 예정이다.

은 고부가가치 화물인 체리 수송력을 높이기 위해 LA, 샌프란시스코, 시애틀 노선에 임시편 및 여객기를 개조한 화물 전용기를 투입하는 등 탄력적으로 운영 중이다. 그 결과 미주발 기타 화물 대비 20%가량 더 높은 수익성을 달성했다.

체리는 항공화물 시장의 비수기인 하절기에 화물 실적을 견인하는 효자 품목으로 아시아나항공의 2~3분기 화물실적 개선에 기여할 것으로 전망된다.

김광석 화물본부장은 "체리 특송 기간동안 본사와 지점간 핫라인 구축, 현지 마케팅 강화 및 신선 식품 운송 체계를 점검하는 등 체리 운송에 만전을 기했다"며 "앞으로도 고부가가치 화물 수송 확대에 노력할 계획이다"고 밝혔다.

회사는 지난해 극저온, 냉동, 냉장 수송 콜드체인 구축이 필요한 코로나 백신을 국내 최초로 운송했으며 올해 7월에는 국내에 도입된 '모더나' 백신 약 26만4000명분을 운송한 바 있다. 올 상반기 미국산 계란 총 7000톤도 운송했다. 아시아나항공의 올해 2분기 미주노선 화물 수송량은 7만1869톤을 기록하며 전년 동기 대비 19.8%이상 늘었다.

한편 아시아나항공은 코로나19 극복을 위해 화물 역량을 강화해 기존 화물기 외 A350 여객기 4대를 화물기로 개조해 대당 왕복 46톤의 수송력을 추가 확보, 올 1분기 120회 이상 운항에 투입해 200억원 이상의 추가 매출을 달성했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr