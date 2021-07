도우미 알선·주류 판매 등 ‥ 무관용 원칙 적용

[아시아경제 라영철 기자] 강원지역에서 코로나 19 확산세가 지속하는 가운데 춘천시는 노래연습장 불법 행위에 대해 무관용 원칙을 적용하기로 했다.

춘천시는 20일 "관내 노래연습장 불법 행위 관련 공익 제보가 잇따르고 있다"며 이같이 밝혔다.

시는 방역수칙 위반, 도우미 알선, 주류 판매 등 위반 사항을 중점적으로 지도 점검 중이다.

시 관계자는 "수도권 이용객 유입 우려와 노래연습장에서의 불법 행위는 코로나19 감염 확산에도 큰 위협이 되는 만큼, 위법 사실이 드러나면 형사 고발과 행정처분 등 무관용 원칙을 적용할 것"이라고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr