행안부에 특교세 요청

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북 무주군이 군립요양병원 건립에 동분서주하고 있다.

무주군은 김희옥 부군수가 행정안전부를 방문해 무주군립요양병원 건립을 위한 특별교부세 15억원을 요청했다고 20일 밝혔다.

무주군립요양병원 건립 사업은 고령의 노인과 치매환자 수 증가 등 높아지고 있는 보건의료 수요에 대응하기 위해 추진됐다.

총 사업비는 142여억원으로 연면적 3500㎡규모에 진료실과 병실(치매병동 포함), 재활·물리치료실, 프로그램 운영실 등을 갖출 예정이다.

건립이 완료되면 무엇보다 만성질환·외과적 수술 또는 상해 후 회복이 필요한 환자, 노인성 질환자에게 안정적 의료서비스를 제공할 것으로 기대되고 있다.

무주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr