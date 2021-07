합천군 베트남 이주여성 가족 위문 행사 개최

보훈 가족과 베트남 이주여성 가족 간 화합의 계기 마련



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 20일 합천군보훈회관에서 월남참전자회 합천군지회장을 비롯한 합천군의회 의장, 보훈 가족 등 30여명이 참석해 베트남 이주여성가족위문행사를 개최했다.

이 행사는 베트남 여성들이 언어소통의 불편함, 문화의 차이, 환경의 변화 등 여러 가지 어려움을 잘 극복해 나가며 슬기롭게 살아갈 수 있도록 격려하는 뜻깊은 자리가 됐다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염병 확산 예방을 위한 예년과 비교해 그 규모를 축소해 진행한 이 날 행사에는 베트남 결혼이주여성 2가정을 초청해 각 가정에 지역 상품권과 위문품을 전달했다.

올해 신임 지회장에 취임한 하재효 월남참전자회 합천군지회장은 “관내 더 많은 이주 여성 가족을 모시지 못해 아쉬운 마음이지만, 약소하지만 위문하는 자리를 갖게 돼 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr