포항~울산 광역철도 11월 개통 예정 … 이강덕 시장 "교통복지 도시로 탈바꿈"

완전 개통 시 포항~부산 간 145분→76분으로…비수도권 최초 광역철도 상징성

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 비수도권 최초의 대도시 간 광역전철로 추진되고 있는 동해남부선 복선전철화 사업인 울산 태화강~포항(76.6㎞) 구간이 올해 완공을 앞두고 있다.

20일 포항시에 따르면 울산 태화강~포항 구간은 2003년 예비타당성 조사에 들어간 이후 18년 만인 올해 전 구간 완공과 함께 개통된다.

오는 11월 상업운행을 시작으로 동해 남부선 전 구간이 완전 개통되면, 포항~부산 간 이동 소요시간은 기존 145분에서 76분으로 대폭 단축된다. 비수도권 지역에서는 처음으로 대도시 간을 연결하는 광역전철이라는 점에서 상징성이 있다.

동해남부선 복선전철화 사업은 크게 부산~울산(65.7㎞)과 울산 태화강~포항(76.6㎞) 구간으로 구분되며, 사업의 막바지 단계에 있다. 동해 남부선은 개통 후 최대 시속 260㎞의 전동차(EMU·Electric Multiple Unit)가 운행될 예정이다.

이와 관련, 이강덕 포항시장은 지난 15일 국가철도공단을 방문해 '동해 남부선' 조기 개통에 힘썼다.

이강덕 시장은 "포항과 경주, 영덕 등의 교통난 완화와 함께 동남권을 하나의 생활권으로 묶어주는 효과가 있다"며 "시민의 오랜 숙원 사업의 조기 개통으로 교통 오지였던 포항을 교통복지의 도시로 탈바꿈하도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr