'제1회 강원 인플루언서 어워즈' 9월 개최

2024 동계청소년올림픽·2022 세계산림엑스포·GTI국제무역·투자박람회 등 홍보

[아시아경제 라영철 기자] 강원도는 "2024 동계청소년올림픽, 2022 세계산림엑스포, GTI국제무역·투자박람회 등 강원도 관련 홍보를 다각화하기 위해 '제1회 강원 인플루언서 어워즈(1st Gangwon Influencer Awards, 이하 GIA)'를 9월 중 개최한다"고 19일 밝혔다.

'GIA'는 전국 인플루언서들이 '강원도'를 주제로 한 키워드를 기반으로 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 각종 SNS 미디어 플랫폼을 활용해 강원도를 알리는 참여형 크리에이티브 챌린지다.

이를 통해 강원도와 소통할 인플루언서와 MZ세대의 참여로 전국 인사이더 대축제의 장을 만들어 도정에 대한 공감과 소통을 끌어낸다는 계획이다.

전국의 인플루언서들은 누구나 참가할 수 있으며, 오는 31일까지 네이버 공식 블로그를 통해 접수하면 된다.

최기철 중국통상과장는 "어워즈 형식의 인플루언서 콘텐츠 제작 참여를 통해 GTI국제무역·투자박람회와 강원도 관광 및 도 내 제품 매출을 극대화하는 촉진제 역할을 할 수 있도록 영역을 넓혀나갈 계획"이라고 말했다.

