[아시아경제 이현주 기자] 권영세 대외협력위원장은 오는 25일 장성민 세계와동북아평화포럼 이사장을 만나 입당 문제를 논의한다.

국민의 힘은 "두 사람은 이날 낮 12시 마포의 한 음식점에서 오찬 회동을 갖는다"고 밝혔다. 권 위원장이 당외 대선주자를 만난 건 윤석열 전 검찰총장, 최재형 전 감사원장에 이어 이번이 세 번째다. 김대중(DJ) 정부 시절 청와대 국정상황실장을 지낸 장 이사장은 야권에서 호남 출신 유일 대선 주자로 꼽힌다.

권 위원장은 장 이사장을 만나 향후 대선 정국 등 제반 사항에 대해 논의할 예정이다.

