[아시아경제 장효원 기자] 케이피에스 케이피에스 256940 | 코스닥 증권정보 현재가 16,500 전일대비 150 등락률 -0.90% 거래량 45,460 전일가 16,650 2021.07.19 14:00 장중(20분지연) 관련기사 케이피에스 자회사 빅씽크, 국산 디지털치료제 '오씨프리' 美임상 IRB승인빅씽크, 유방암 환자 증상관리 앱 ‘WEPEACH TM’ 출시케이피에스 자회사 빅씽크, 암환자 구강 증상 치료보조제 '뮤코사민' 아시아 판권 확보 close 는 19일 LG디스플레이와 17억4000만원 규모의 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 장비 공급 계약을 체결했다고 공시했다.

계약 금액은 케이피에스의 지난해 매출액 152억원의 11.4%에 달하는 규모다. 계약기간은 2022년 1월3일까지다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr