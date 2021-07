경기도, '공무원 허위·경력 부풀리기' 원천 차단

전산시스템 등록, 수시로 경력확인서 발급 방식 도입

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 '공무원의 허위 또는 경력 부풀리기'를 원천적으로 차단한다.

도는 19일 "일부 퇴직 건설 공무원이 자신의 경력을 실제보다 부풀려 재취업하는 부조리를 근절하고 보다 공정하고 투명한 경력 관리가 이뤄지도록 '경기도 공무원 경력 관리 개선 계획'을 수립, 추진한다"며 이같이 밝혔다.

이에 따라 도는 기존 퇴직 전·후로 경력확인서를 일괄 발급받던 것을 '실제 수행사업 완료' 또는 '인사이동' 후 30일 이내에 사업·인사부서 확인을 받아 수시로 경력확인서를 발급하는 방식을 도입한다.

또한, 해당 공무원이 수시 발급받은 경력확인서를 필요시 한국건설기술인협회 전산시스템에 등록해 체계적인 경력관리가 이뤄지도록 했다.

이번 개선안은 올해 7월부터 적용하며, 경기도에서 근무하는 모든 직종의 공무원이 해당한다.

사례를 보면 민간은 건설사업자 확인을 받아 수시로 국토교통부(한국건설기술인협회)에 경력신고서를 제출, 전산시스템에 등록해 체계적으로 경력관리를 하고 있다.

그러나 공무원은 발주·인사부서로부터 관련 경력을 확인받아 퇴직 전·후로 일괄해 경력확인서를 발급함에 따라 오래전 경력 자료는 폐기 등으로 확인이 어려워 경력이 부풀려진다는 문제가 지적돼 왔다.

이운주 공정건설정책과장은 "청렴과 정직은 공직자가 반드시 준수해야 할 의무"라며 "이번 개선안을 통해 공무원의 경력 부풀리기를 근절하고 체계적 경력관리를 도모해 공정한 건설 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr