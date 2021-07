포항시, 지적재조사사업 '주민 호응' … 우선사업지구 지정으로 속도전

주민 3분의 2 동의 있으면 우선 조사 … "2030년까지 지적재조사 사업 완료"

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 포항시는 토지 현실과 지적공부를 일치시키는 '지적재조사사업'을 적극적으로 추진, 주민들의 큰 호응을 얻고 있다고 16일 밝혔다.

종전 지적공부(토지대장 등 토지정보를 담은 기록물)는 일제강점기 때 작성된 지적도면으로, 110년 오랜 세월이 흐르는 동안 뒤틀리고 마모되는 등 종이도면의 한계를 지니고 있었다.

지난 2002년 지적공부의 전산화를 완료했지만, 그동안 누적돼 온 지적불부합지(실지 현황과 도면이 일치하지 않는 상태)로 인해 이웃 주민 간의 분쟁이 계속 이어져 왔다.

이와 관련, 지난 2013년부터 오는 2030년까지 분쟁지역을 위주로 지적재조사 사업을 추진하고 있는 포항시는 주민들의 3분의 2 이상 동의가 있을 경우 우선사업지구로 선정하는 등 발 빠르게 대응하고 있다.

포항시 도시계획과에 따르면 지적재조사사업 대상은 포항시 전체 면적의 10%에 달하고 있다. 포항시 남·북구청에서는 지적재조사사업 대상(890지구, 3만8000필, 9.3㎢) 가운데 약 28% 완료했다.

포항시 관계자는 "남·북구의 경우 업무 인력을 대폭 증원해 사업을 조기에 마무리할 계획"이라며 "2030년까지 지적재조사 사업을 완료해 주민들의 숙원사업을 해소할 예정"이라고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr