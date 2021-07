CJ온스타일 오덴세, '라스트벗낫리스트' 주방 케어 5종 출시

테이블웨어서 건강한 주방케어 제품까지

다이닝앤 키친 토탈 브랜드로 도약

8월1일까지 구매 전고객에 20% 할인 혜택

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일 리빙 브랜드 오덴세(odense)는 주방 케어 제품 '라스트벗낫리스트' 5종을 출시한다고 18일 밝혔다. 오덴세는 이번 라스트벗낫리스트 출시로 테이블웨어, 쿡웨어뿐 아니라 다이닝가구, 주방케어까지 하나의 '다이닝앤 키친 라이프사이클'로 이뤄진 토탈 브랜드로 거듭난다는 포부다.

오덴세 라스트벗낫리스트는 그릇을 포함한 주방의 일상용품들에 대한 케어를 위한 제품이다. 이번 출시하는 상품은 주방세제, 식기세척기세제, 기구살균스프레이, 가루형 주방세제, 다목적 연마세제다.

라스트벗낫리스트는 세스퀘탄산소다와 코코넛, 옥수수에서 추출한 자연 유래 생분해 계면활성제를 사용한다. 세스퀘탄산소다는 산성 오염과 기름때 제거에 도움을 주는 알칼리성 성분이 베이킹소다보다 약 10배 많이 함유돼 있고 찬물에도 잘 녹아 사용이 편리하다.

주방세제를 비롯한 3종 제품에는 향수 전문 편집숍 '메종 드 파팡'과 함께 조향한 '시그니쳐 프래그런스' 향을 담았다. 회사 측은 "새벽녁 달빛의 따스함을 담은 삼나무향으로 이뤄진 '문라이트 사이프러스'와 스피어민트, 그린티를 담은 상쾌한 칵테일향인 '민트 쥴렙' 2가지 향이 있다"고 설명했다.

CJ온스타일 온라인몰과 오덴세 온라인 스토어, 네이버 오덴세 공식 스토어에서 판매하며 신세계 스타필드(고양, 하남, 안성점), 롯데백화점 수지점, 현대백화점 더현대서울을 포함한 5개점, 갤러리아백화점 타임월드, AK플라자 수원점에서도 구매할 수 있다. 카카오톡 선물하기도 가능하다.

론칭을 기념해 다음 달 1일까지 구매 고객에게 전 제품 20% 할인 혜택을 제공한다. 오프라인 매장 방문 시에는 샘플을 증정한다. 오덴세 공식 온라인 스토어에서는 23일과 24일 양일간 선착순으로 주방세제 등 3종으로 이뤄진 샘플 키트를 제공한다.

오덴세 관계자는 "부엌과 식탁에서 가족과 시간을 보낼 때 요리부터 마무리까지 모든 과정이 중요하다"며 "요리하고 담고 먹고 정리하는 것까지 하나의 라이프사이클을 이뤄 오덴세와 함께하는 문화를 만들어나갈 것"이라고 전했다.

현재 오덴세는 레코트, 시손느, 라고아, 안떼아츠, 아뜰리에 노드 등 테이블웨어 5종과 스멜트, 레고트쿡 등 쿡웨어 2종, 가구 라인인 파리블리어스를 선보이고 있다. 백화점·아울렛을 포함해 전국 총 34개의 매장을 운영 중이며 최근에는 삼청동에 오덴세 전문 디자인 스튜디오를 오픈했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr