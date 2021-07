[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 파격적인 의상을 선보였다.

최근 나나는 자신의 인스타그램에 앞트임과 쇄골라인이 강조된 독특한 의상을 입은 사진을 올렸다. 시원시원한 비율의 마네킹 몸매가 파격적인 의상을 거뜬히 소화해내며 패셔니스타의 진면목을 보여줬다.

이를 본 팬들은 "매우 아름답다" "길다길어" "너무 최고다" 등의 반응을 보였다.

한편 나나는 최근 종영한 MBC 드라마 '오! 주인님'에서 오주인 역을 열연했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr