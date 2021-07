상주시, 보건소 직원 확진에 전수조사 '모두 음성' … 밀접 접촉자는 자가격리

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 상주시는 보건소 직원 1명이 코로나19에 감염된 것과 관련, 보건소 직원 124명 전원을 검사한 결과 모두 음성으로 나타났다고 14일 밝혔다.

상주시보건소 직원 A씨는 지난 10∼11일 수도권 등에 거주하는 친구 B씨를 만난 뒤 13일 확진 판정을 받았다.

그는 양성 통보를 받기 전까지 특별한 증상을 느끼지 못했다고 전했다. 친구 B씨의 경우 코로나19 백신 접종을 마친 것으로 나타나 '돌파 감염자'로 조사됐다.

상주시는 지난 12일 보건소에서 업무 관련 교육을 받았던 보건지소와 시청 소속 직원 등 10명에 대해서도 검체를 채취해 14일 추가 검사를 의뢰했다. 또 밀접 접촉한 보건소 직원 중 10명을 2주간 자가격리 조치했다.

강영석 시장은 14일 오전 읍면동장 긴급 영상회의를 열어, 꼭 필요하지 않은 행사는 자제하도록 전 직원에게 지시했다.

강 시장은 "전국에서 코로나19 확진자가 급증하는 등 우려스러운 상황이 이어지고 있다"며 "공직자는 물론 시민들도 긴장의 끈을 놓지 말고 방역수칙을 철저하게 지켜달라"고 당부했다.

