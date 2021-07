[아시아경제 공병선 기자] 방송가에서 코로나19 확진자가 연이어 발생하고 있다.

14일 방송가에 따르면 MBC 직원 1명과 JTBC 간부 1명이 코로나19 양성 판정을 받은 것으로 알려졌다.

MBC 측은 “확진자가 근무하던 층 전체에 방역을 시행했다”며 “밀접 접촉한 직원들은 이날 코로나19 검사를 진행했다”고 밝혔다.

최근 방송가에서 코로나19 확진자가 연이어 발생하고 있다. 이달 초 KBS 드라마센터장, MBC 콘텐츠전략본부장 등 대외 활동이 많은 간부급에서도 확진자가 발생했다.

이날 오전 12시를 기준으로신규 확진자 수는 1615명, 누적 17만1911명을 기록했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr