"Y 치라고" 이동훈 '여권 공작' 주장에 與 "저질 자작극…논평할 가치도 없어"

[아시아경제 박현주 기자] 수산업자를 사칭한 김모씨로부터 금품수수 혐의를 받는 이동훈 전 조선일보 논설위원이 이번 사건을 여권의 공작이라고 주장해 정치권에 파문이 일고 있다.

윤석열 전 검찰총장 측 대변인을 지냈던 이 전 대변인은 13일 서울경찰청 강력범죄수사대에 출석해 조사를 받은 뒤 기자들과 만나 "여권 쪽 인사가 찾아와서 Y를 치고 우리를 도와주면 없던 일로 만들어주겠다는 말을 했다"고 밝혔다.

이 전 대변인은 "경찰과도 조율이 됐다는 식으로 이야기했다. 저는 '안하겠다'라고 했다"며 "제 얼굴과 이름이 언론에 도배가 됐다. 윤 총장이 정치 참여를 선언한 그 날이다. 사태가 걷잡을 수 없이 커졌다. 공작이다"라고 주장했다.

일각에서는 이 전 논설위원이 말한 Y가 윤 전 총장을 의미하는 것 아니냐는 의견이 나오고 있다.

이와 관련, 국민의힘은 진상을 낱낱이 밝히겠다는 방침이다. 같은날 이준석 국민의힘 대표는 자신의 페이스북을 통해 "정권을 도우면 없던 일로 해주겠다고 회유를 했다니 충격적인 사안이다"라며 "당 차원에서 즉각적인 진상규명에 착수하겠다"고 공언했다.

이 대표는 MBN '종합뉴스'에 출연해서도 "(이 전 논설위원의 주장을) 액면가 그대로 받을지는 판단해야겠지만 워낙 사안이 엄중하다"며 "사실이라면 범야권 유력 대권주자에 대한 음해 공작시도라고 볼 수 있다"고 말했다.

반면 더불어민주당 측은 "저질 자작극"이라고 선을 그었다. 고용진 민주당 수석대변인은 언론을 통해 "공작정치를 운운하는데 저질 자작극으로 보인다"며 "구체적으로 회유한 여권 인사의 이름을 밝히고, 정말로 회유하려 했다면 수사를 의뢰해야 한다. (이 전 논설위원의 주장은) 터무니없어 논평할 가치도 없다"고 잘라 말했다.

