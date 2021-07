에어서울, '부산, 가고 또 가고' 할인 프로모션

[아시아경제 이동우 기자] 에어서울은 ‘부산, 가고 또 가고’ 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

프로모션은 에어서울 홈페이지에서 김포~부산(김해), 부산(김해)~제주 등 부산이 포함된 여정을 예약하면 다음 부산 노선을 예매할 때 사용할 수 있는 할인 쿠폰을 발급할 수 있다.

편도 예약은 1000원, 왕복 예약은 2000원의 할인 쿠폰이 발급되며 예약한 날짜의 익일 오전에 쿠폰함에 자동 지급돼 다음 여정 예매 시 바로 사용할 수 있다. 1인당 횟수제한은 없으며 이벤트 기간 동안 부산 여정을 예매할 때마다 계속 지급된다.

할인 쿠폰은 특가 운임을 제외한 할인 운임과 정상운임에 적용할 수 있다. 이번 이벤트 이날 오전 10시부터 9월13일까지다.

에어서울 관계자는 “김포~부산 노선은 출장 등의 비즈니스로 인한 재탑승 수요가 많다”며 “여러 번 타시는 승객분들께 혜택을 드리고, 상용 고객을 확보하기 위해 이번 프로모션을 준비했다”고 말했다.

