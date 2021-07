문승욱 "방역 사각지대 없도록 역량 집중"…롯데百 현장점검

[세종=아시아경제 권해영 기자] 문승욱 산업통상자원부 장관은 수도권 거리두기 4단계 시행을 하루 앞둔 11일 오전 서울 명동 롯데백화점을 찾아 업계 방역관리 상황 등을 점검했다.

문 장관은 백화점 방역 상황을 점검한 뒤 "유통업계는 국민 일상생활과 직결된 필수사업장인만큼 각별히 경각심을 가져야 한다"며 "수도권 확산세 차단에 모든 역량을 집중하고, 현장에서 방역 사각지대가 발생하지 않도록 빈틈없는 방역관리를 해달라"고 강조했다. 이어 "오랜 기간 강화된 방역 조치로 많은 국민이 지쳐 있지만, 그렇다고 자칫 느슨해지면 한순간에 그간의 노력이 물거품이 될 수 있다"며 긴장감을 늦추지 말라고 당부했다.

현재 롯데백화점은 식품관을 포함한 취약시설 특별관리 등 강화된 자체 방역 대책을 수립·이행 중이다.

산업부는 오는 12일부터 수도권 거리두기 4단계 시행에 따라 '유통시설 방역 관리 특별 현장점검'을 주 1회에서 주말을 포함해 5회 이상으로 늘린다. 업계와 소통도 기존의 월 1회에서 주 1회로 강화한다.

