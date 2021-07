"송별회라서…" 방역지침 어기고 단체 회식한 은행원 16명 적발

[아시아경제 권서영 기자] 수도권을 중심으로 코로나19 확산세가 증가하고 있는 가운데 시중은행 직원 10여 명이 방역 지침을 어기고 단체 회식을 한 것으로 알려져 논란이 일었다.

9일 인천시 남동구는 5인 이상 사적모임 금지 조치를 위반한 A 은행의 직원 16명에게 각각 과태료 10만 원을 부과할 방침이라고 밝혔다. 또한 해당 식당의 업주에게는 150만원의 과태료를 부과할 예정이라고 덧붙였다.

A 은행의 인천 모 지점의 직원인 이들은 전날 오후 7시 30분께 인천시의 한 식당에서 단체 회식을 하다가 제보자의 신고를 받은 구청 단속반에 적발됐다. 이들은 일부 직원이 인사 발령을 받자 송별회를 하기 위해 모였던 것으로 드러났다.

현재 수도권 지역은 현행 사회적 거리두기 2단계 조치가 적용되고 있어 5인 이상의 사적 모임이 금지된 상태다. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 따르면 사적모임 인원 제한 위반 시 시설 이용자에게는 10만원 이상의 과태료가, 시설 운용자에게는 300만원 이상의 과태료가 부과된다.

