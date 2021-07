무안군, 청소년 진로·직업체험 프로그램 ‘큰 호응’

관내 청소년 431명 참여…진로 탐색, 직업 체험 기회 제공

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 지난 5월부터 관내 중학교 6곳의 학생 431명을 대상으로 청소년 진로·직업체험 프로그램을 운영하고 있다고 9일 밝혔다.

군은 학생들에게 문화예술계열, 4차산업계열 등 15개 직군과 드론 전문가, 3D프린터 디자이너, 프로파일러 등 16개 직업에 대한 이론 수업과 체험을 제공해 큰 호응을 얻었다.

한 학교 관계자는 “군에서 학생들을 위해 진로 탐색의 기회를 줘 감사하다”며 “앞으로도 다양한 프로그램을 운영해 주시길 바란다”고 말했다.

김산 군수는 “이번 프로그램이 다양한 직업을 경험하며 성장할 지역 청소년들에게 조금이나마 도움이 되기를 바란다”며 “지역의 미래인 학생들에 대한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

