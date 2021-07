서춘수 함양군수 장마철 대비 재난 취약 사업장 현장 점검

장마·집중호우 대비 대형공사장, 재해복구사업장, 재난취약지역 등 현장 방문



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 서춘수 함양군수가 장마 및 집중호우를 대비해 관내 대규모 사업장, 재해복구사업장 및 재난취약지역에 대한 현장 점검을 하고 철저한 재해 대비를 요청했다.

이날 점검은 관내 대형공사장, 재해복구사업장, 재난취약지역 중 총 15개소 현장을 방문해 공사 추진상황과 우기 대처계획, 안전대책, 재피해 방지대책 등을 집중적으로 점검했다.

여름철 우기를 대비하기 위해 실시된 이번 현장점검에서는 사업장 추진상황 및 취약 지구 위험요인 파악, 집중호우 대비 수장대책, 안전시설 설치 여부 등 철저한 안전 점검과 함께 애로사항 등을 청취했다.

특히 장마철 재해복구사업장 등 사업장과 재난취약지역에서 안전사고 및 재난피해가 발생하지 않도록 현장 점검을 통한 관계자 경각심 고취 및 사업추진 독려에 중점을 두고 진행됐다.

서 군수는 “여름철은 각종 재난이 많은 시기로 철저한 대비와 점검만이 피해를 예방할 수 있다”며 “철저한 수장대책 이행과 우기 전 주요공정을 마무리하고, 신속히 재해복구사업을 추진해 피해가 발생하지 않도록 해 달라”고 말했다.

그러면서“사업장 및 재난취약지역에 대한 지속적인 현장 예찰·점검으로 각종 재난·재해 사전 예방에 공무원들이 적극적으로 앞장서 주길 바란다”고 강조했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr