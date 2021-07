[인사]기술보증기금

◇본부장 전보

▶서울동부지역본부 남광일 ▶인천지역본부 박주선 ▶경기지역본부 송배호 ▶부산지역본부 이은일 ▶대구지역본부 이광열 ▶호남지역본부 이선희

◇부서장 1급 승진

▶기술거래보호부 이석중 ▶ICT운영부 김태창

◇부서장 전보

▶경영기획부 정규열 ▶업무지원부 이의수 ▶감사실 곽용주 ▶자산운용실 김흥배 ▶리스크준법실 신항기 ▶미래혁신연구소 이대일

◇지점장 1급 승진

▶구로 이계혁 ▶대전 이상돈 ▶사상 박춘주

◇지점장 2급 승진

▶강릉 주재읍 ▶아산 한창규 ▶마산 김창수 ▶경산 김우식 ▶달성 전창호 ▶제주 최영선 ▶군산 이배영 ▶순천 송현종 ▶수원재기지원센터 김무영 ▶경남울산재기지원센터 황석환

◇지점장 전보

▶벤처투자센터 임선형 ▶중앙기술평가원 오은식 ▶부산문화콘텐츠금융센터 조정섭 ▶강남 송정진 ▶서초 김경환 ▶경기광주 최철용 ▶원주 김재윤 ▶춘천 김정우 ▶인천 김영수 ▶시화 김만곤 ▶수원 심영한 ▶평택 박경규 ▶화성 안지웅 ▶오산 김승교 ▶천안 장희철 ▶세종 남재현 ▶녹산 이철현 ▶울산 배기수 ▶대구 윤수혁 ▶대구서 이윤호 ▶대구북 윤형근 ▶구미 신근철 ▶포항 김기홍 ▶광주 김태주 ▶익산 김규섭 ▶전주 김대균 ▶광주서 민광춘 ▶서울동부기술혁신센터 송한길 ▶경기기술혁신센터 권기현 ▶인천기술혁신센터 장재혁 ▶대구기술혁신센터 이주환 ▶대전재기지원센터 김재관 ▶부산재기지원센터 최상규 ▶광주재기지원센터 임광식

◇수석팀장 2급 승진

▶기술보증부 권동혁 ▶서울서부지역본부 이종혁 ▶호남지역본부 김지훈 ▶김포 윤민호 ▶경기문화콘텐츠금융센터 김태형 ▶천안 장영식 ▶구미 손병수 ▶대구기술혁신센터 김종필

