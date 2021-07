[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 초복을 맞아 ‘삼계탕 나눔 행사’를 실시했다고 9일 밝혔다. 이 행사는 지역 사회 대상 사회공헌 활동으로 성남수정노인종합복지관에서 11년째 진행되고 있다.

NS홈쇼핑은 지난해부터 비대면으로 행사를 진행하며 총 2000인분의 ‘복날 건강 키트’를 마련했다. 어르신들의 원기회복을 돕기 위한 삼계탕 간편식과 간식으로 구성된 복날 건강 키트에는 마스크, 손 소독제 등 방역 물품도 포함됐다.

조항목 NS홈쇼핑 대표이사는 “코로나19 상황 속 삼복더위에 지쳐 계신 어르신들과 지역사회에 응원의 힘이 되고자 삼계탕 나눔 행사를 준비했다”며 “앞으로도 삶의 가치 창출과 행복 나눔이라는 사회공헌 가치 실현을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

