경북도의회, 부활 30주년 기념식 … "미래 지방자치 도민 시간 되도록 최선 다할 것"

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경북도의회는 8일 지방의회 부활 30주년을 맞아 경북도의회 부활 30주년 기념식을 개최했다.

기념식은 개회식, 지난 30년간 풀뿌리 지방자치 발전을 위해 경북도의회가 걸어온 홍보영상 상영, 역대 의장 및 의정 유공자들에게 공로패 및 감사패 수여, 기념사 및 축사, 기념 촬영 순으로 진행됐다.

행사 후 역대 의장들과 현직 의원들이 함께 의정 홍보역사관을 둘러보며, 경북도의회의 과거와 현재에 대한 다양한 의견을 교환했다.

경북도의회를 비롯한 광역시·도의회는 1952년 5월 20일 초대의회 개원 이래 1961년 5월 16일 이후 지방의회가 해산됐다. 1991년 7월 8일 30년만에 부활한 후 올해 30주년이 됐다.

고우현 의장은 "계왕개래(繼往開來; 과거를 본받아 다가올 미래를 열어간다)라는 말처럼 경북도의회가 걸어온 지난 30년 풀뿌리 지방자치의 성숙된 역량을 본받아 다가올 미래의 지방자치의 과실을 도민들과 나누는 시간이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

