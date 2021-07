럭셔리 플랫폼 캐치패션, 해외 명품 '리빙' 카테고리 론칭

[아시아경제 임혜선 기자] 공식 글로벌 럭셔리 플랫폼 캐치패션이 리빙·가구·펫용품 등을 포함한 리빙관을 신규 론칭했다고 8일 밝혔다. 이를 통해 캐치패션은 본격적인 프리미엄 럭셔리 카테고리 확장에 나선다.

캐치패션에 리빙 카테고리는 페브릭, 캔들·디퓨저, 키친·다이닝, 리빙 액세서리, 테크·엔터, 가구, 도서·문구, 펫 용품 등 폭넓은 라이프스타일 상품군을 갖췄다. 그리고 고객 취향에 따라 관심있는 인기 아이템을 고를 수 있도록 엄선했다.

프리미엄 가구, 리빙, 조명으로 유명한 포르나세티, 톰딕슨, 헤이, 뱅앤올룹슨, 마스터앤다이나믹 등의 하이엔드 리빙·라이프스타일 브랜드와 구찌, 질샌더, 오프화이트 등 명품 브랜드 리빙 컬렉션을 포함 총 4000종 이상의 아이템을 구매할 수 있다.

반려견 펫(pet) 문화 트렌드에 맞춰 럭셔리 펫 아이템도 포함한다. 몽클레어, 팬디, 마린세르, 톰브라운 등 글로벌 패션 브랜드의 펫 아이템들을 만날 수 있다.

이우창 대표는 “병행수입 없이, 명품 브랜드의 공식 유통사인 글로벌 백화점과 메이저 이테일러들과 정식 계약하고, 각 채널을 직접 연동해 국내에서 쉽게 구할 수 없던 해외 상품을 가품 문제없이 100% 정품만을 안전하게 마련할 수 있다”고 말했다. 이어 그는 “공식적인 허가를 받은 API 연동 등을 통해 실시간 상품의 최저가 검색과 재고 변동을 확인하고, 간편한 결제까지 지원하고 있다”고 덧붙였다.

한편 2019년에 론칭한 캐치패션은 지난해 기준으로 서비스 론칭 2년만에 누적 거래액 800억원을 초과 달성했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr