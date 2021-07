"우수사례 보고 충분히 준비하세요!" … 밀양시, 귀농·귀촌 우수사례 발굴 나서

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 귀농·귀촌, 농업창업에 대한 막연한 두려움 해소와 안정적 정착을 돕기 위해 매달 1건 이상씩 우수사례를 발굴한다고 8일 밝혔다.

첫번째 우수사례 대상자로 선정된 청년 농부 이창하(39) 씨는 2016년 6월 무안면으로 귀농한 청년농으로 웃찾사 개그맨 출신의 고추 농사 달인이다.

스마트팜 고추 농장 시설을 구축해 시간과 인건비를 절약하고, 친환경 농법으로 토양관리를 하는 등 밀양 청양고추의 품질향상에 앞장서고 있다.

성공 귀농을 위한 준비과정 및 예비 귀농·귀촌인에게 보내는 조언 등 보다 자세한 내용은 밀양시 블로그, 밀양시 귀농·귀촌종합지원센터 홈페이지 등을 통해 확인할 수 있다.

이번 우수사례 발굴을 시작으로 다양한 시골정착기를 소개할 예정이며, 밀양시 블로그, 홈페이지, 밀양시보 등에 게재해 밀양의 우수한 귀농·귀촌 인프라를 홍보할 계획이다.

농업기술센터 최용해 과장은 "귀농·귀촌을 하려면 수년간의 준비와 검토가 필요한 만큼 다양한 사례 공유를 통해 많은 도움이 되길 바라며, 선배 귀농·귀촌인의 조언 또한 꼭 귀담아 듣길 바란다"라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr