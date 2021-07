CJ온스타일, 정관장 브랜드 위크…“역대 최저가 판매”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 오는 11일부터 8일간 전 채널에서 ‘정관장 브랜드 위크’를 진행한다고 8일 밝혔다.

TV 홈쇼핑에서는 오는 13일 정관장 홍삼대보 프리미엄, 15일 정관장 홍삼정 마일드 센스, 정관장 수면 건강엔을 모두 역대 최저가에 판매한다. 18일에 방송되는 ‘이소라 프로젝트’에서는 젤리 타입의 정관장 신제품인 정관장 화애락 이너제틱 바디를 TV 홈쇼핑 중 단독으로 최초 선보인다.

오는 11일과 17일에는 파격 구성 혜택을 제공하는 정관장 천녹편방의 T커머스 방송이 진행된다. 휴대하기 편한 스틱 타입으로 SA, A급 이상의 상위 등급 녹용 농축액이 함유된 제품이다.

CJ온스타일 앱에서는 오는 16일부터 3일간 홍삼대보와 홍삼정 마일드센스, 홍삼정 에브리타임 밸런스 등 정관장의 인기 상품을 특별가에 판매한다. 같은 기간 모바일 라이브 픽더셀에서 쇼호스트 김미진과 김미진 마켓도 진행한다. 어린이용 홍삼 식품인 홍이장군과 청소년을 위한 아이패스를 구매 시 다양한 사은품도 받을 수 있다.

CJ온스타일 관계자는 “정관장 위크는 온 가족이 즐길 수 있는 정관장의 인기 제품을 특별한 가격에 구입할 수 있는 절호의 기회”라며 “이번 프로모션으로 많은 고객들이 건강한 여름을 보내시길 바란다”고 말했다.

