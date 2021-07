[아시아경제 이동우 기자] 제주항공은 GS리테일과 신규 상품개발 및 공동 마케팅 진행을 위해 협력한다고 8일 밝혔다.

김이배 제주항공 대표이사와 오진석 GS리테일 부사장은 이날 서울 강서구 제주항공 회의실에서 ‘신규 상품 개발과 공동마케팅을 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 업무협약을 통해 양사는 신규 컬래버레이션 상품 기획및 개발, 공동 기획 상품의 전략적 마케팅 및 홍보, 공동 ESG활동 기획 및 진행을 위해 상호 협력하기로 했다

제주항공 관계자는 “LCC 선도기업인 제주항공이 전국 1만6000여개의 오프라인플랫폼과 디지털, 홈쇼핑 커머스를 보유한 GS리테일과의 협력을 통해 보다 많은 고객들에게 제주항공만의 새로운 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

