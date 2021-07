항공권과 ‘굿즈’ 팝니다 … 에어부산, ‘부산 브랜드 페스타’ 이벤트 진행

9~11일 부산 벡스코서 열려, 국내선 상품권 저가판매·추첨 이벤트

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 에어부산이 지역 경제 활성화와 기업 홍보를 위해 ‘부산 브랜드 페스타 2021’ 행사에 참가한다. 지난해에 이어 올해도 참가한다.

부산 벡스코에서 9일부터 11일까지 사흘간 진행되는 이번 행사에서 에어부산은 국내선 상품권과 에어부산 굿즈(로고상품)를 판매한다.

국내선 상품권은 유류세와 공항세를 포함해 편도 총액운임을 주중 3만3000원에 판매하며, 주말·명절·성수기에도 이용가능한 ‘올패스’ 상품권은 7만9000원에 판매한다.

상품권 구매 후 에어부산 예약센터와 공항지점을 통해 실제 항공편 예약이 가능하다. 상품권 유효기간과 탑승 기한은 올해 12월 31일까지이다.

해당 상품권으로 예약한 항공편은 탑승 전까지 예약 변경을 무료로 할 수 있다.

에어부산 굿즈는 항공기를 탑승하거나 온라인에서만 구매가 가능하지만 이번 행사 현장에서 모형항공기와 열쇠고리, 스마트폰 그립톡 등 다양한 굿즈를 구매할 수 있다.

또 에어부산 부스를 방문하면 추첨을 통해 국내선 무료항공권, 볼펜 등 다양한 경품을 제공한다.

에어부산 측은 “항공 여행시장 활성화와 여행의 설렘을 지역민에게 드리고자 이번 ‘부산 브랜드 페스타’에 참가하게 됐다”며 “국내선 항공권도 저렴하게 구매하고 각종 이벤트도 참여하길 바란다”고 말했다.

