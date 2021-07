[포토]중랑구, 제2예방접종센터 개소

5일 오전 중랑구청 중앙광장에 오픈한 제2예방접종센터 만 18~59세 주민 대상 백신접종

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 5일 오전 코로나19 제2예방접종센터의 문을 열고 운영에 나섰다.

중랑구청 중앙광장에 위치한 제2예방접종센터는 만 18~59세 주민을 대상으로 백신접종을 실시한다. 이곳에서는 하루 700명 이상 접종이 가능하고 7월초에는 6월 예약 후 접종받지 못한 주민들을 대상으로 화이자 백신을 접종한다.

오는 19일부터는 고3 수험생과 초·중·고 선생님들을 대상으로 접종을 실시할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “백신접종에 참여해주시는 주민 여러분들이 코로나를 이겨내는 데 큰 힘을 주고 있다”며 “방역수칙을 준수하면서 꾸준하게 백신접종을 실시하면 코로나를 이겨낼 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 6월 말까지 중랑구민의 약 30%인 11만5831명이 1차 백신접종을 받았고 접종을 모두 완료한 주민은 2만7007명에 이른다.

