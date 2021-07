호남대일자리센터, 여대생 직무스킬 향상 교육 프로그램 운영

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남대학교 대학일자리센터(센터장 김은아)는 하계방학을 맞아 여대생 직무스킬 향상을 위해 국가공인 전문자격 시험과 연계한 서비스경영(SMAT) 모듈 A 전문과정을 온라인 강의로 운영했다고 5일 밝혔다.

이번 강의는 지난달 28일부터 지난 2일까지 진행됐다.

서비스경영(SMAT)은 비즈니스 매너, 고객커뮤니케이션 스킬, 고객심리 이해, 회의 기획 및 의전 등 서비스 실무 교육을 통해 서비스 직무에 필요한 핵심요구를 집중적으로 파악하고 준비할 수 있어 서비스 직무에 취업을 희망하는 여학생들의 취업역량 강화에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

김은아 대학일자리센터장은 “최근 기업에서는 취업과 동시에 실무에 즉시 적용할 수 있는 인재를 선호하고 있어 기업의 요구와 여학생들의 선호도를 반영한 자격과정을 운영하게 됐다”며 “여학생들의 취업역량 강화를 위해 앞으로도 다양한 온라인 프로그램을 기획하고 운영하겠다”고 말했다.

