[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김공진 제34대 신임 광주지방조달청장이 취임하고 본격 업무에 돌입했다.

김 청장은 지난 1987년 공직에 입문한 이후 조달청 물품목록과, 시설기획과, 우수제품구매과장, 서울청 장비구매과장, 규제개혁법무담당관 등 조달청 주요 보직을 두루 거친 조달행정 전문가로 정평이 나 있다.

온화한 성품으로 상하 간 신망이 두텁고, 조직 관리능력도 탁월한 것으로 평가받고 있다.

김 청장은 “코로나 장기화로 인해 지역경제가 어려운 엄중한 상황에서 중책을 맡게 돼 책임감이 든다”며 “혁신조달 사업의 성공적 추진과 효율적인 조달정책 집행을 통해 지역경제 활성화에 마중물 역할을 할 수 있도록 노력 하겠다”고 말했다.

