[아시아경제 송승섭 기자]상상인저축은행은 2일 모바일 플랫폼 ‘뱅뱅뱅’ 출시 1주년을 맞아 수신금리 인상을 단행한다고 밝혔다.

’뱅뱅뱅 정기예금’은 ‘뱅뱅뱅 정기예금’은 예치 기간에 따라 1개월 1.91% 부터 2.01%(3개월), 2.11%(6개월)의 금리가 적용된다. 12개월 만기 상품은 최대 2.21%의 금리가 주어진다. ‘뱅뱅뱅파킹통장369 정기예금’의 경우 파킹통장으로 하루만 맡겨도 세전 1.81%의 이자 혜택이 제공된다. 9개월 이상이면 2.11%의 금리가 제공된다.

이인섭 상상인저축은행 대표는 “기존 정기예금 금리 대비 0.51% 인상의 파격적인 금리혜택을 준비했다”며 “올 하반기 뱅뱅뱅이 대대적인 업그레이드를 앞두고 있고 다양한 상품들도 지속적으로 출시할 예정”이라고 강조했다.

