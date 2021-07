아시아나, 사이판 운항 재개…북마리아나 정부와 합의

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,200 2021.07.02 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 아시아나 "무착륙 관광비행에서 한국 전통 문화 만나세요"아시아나항공 "마일리지로 매주 새로운 상품 구매하세요"아시아나항공, 상장 적격성 실질 심사 받는다 close 은 사이판 등이 속한 북마리아나 정부와 손 잡고 관광 활성화에 나선다고 2일 밝혔다.

랄프 DLG. 토레스 북마리아나 주지사는 전날 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,200 2021.07.02 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 아시아나 "무착륙 관광비행에서 한국 전통 문화 만나세요"아시아나항공 "마일리지로 매주 새로운 상품 구매하세요"아시아나항공, 상장 적격성 실질 심사 받는다 close 과 북마리아나 정부 간 ‘운항재개 프로그램’을 체결하고 사이판 방역 대책 재점검 및 관광 활성화에 대해 논의했다.

프로그램에 따라 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,200 2021.07.02 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 아시아나 "무착륙 관광비행에서 한국 전통 문화 만나세요"아시아나항공 "마일리지로 매주 새로운 상품 구매하세요"아시아나항공, 상장 적격성 실질 심사 받는다 close 은 오는 24일부터 주 1회 사이판 운항을 재개한다. 오전 9시 인천공항을 출발해 사이판 현지 14시30분 도착, 사이판에서 16시 출발해 인천공항에 19시40분 도착하는 일정이다.

7월 첫 운항 재개편은 A321항공기(174석)를 투입하고 8월부터는 최신형 항공기인 A321NEO(180석)를 운영할 계획이다. 코로나19 상황을 주시해 상황에 따라 증편 등 탄력적인 조치를 취할 계획이다.

랄프 DLG. 토레스 주지사는 “지난 1년간 양 국민들의 안전을 위해 관광업 종사자 전원 백신 접종 등 철저하게 방역준비를 마쳤다”며 “이번 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,200 2021.07.02 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 아시아나 "무착륙 관광비행에서 한국 전통 문화 만나세요"아시아나항공 "마일리지로 매주 새로운 상품 구매하세요"아시아나항공, 상장 적격성 실질 심사 받는다 close 과의 ‘운항재개 프로그램’이 성공적으로 진행되어 사이판 노선이 정상화 되기를 바란다”고 밝혔다.

선완성 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,200 2021.07.02 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 아시아나 "무착륙 관광비행에서 한국 전통 문화 만나세요"아시아나항공 "마일리지로 매주 새로운 상품 구매하세요"아시아나항공, 상장 적격성 실질 심사 받는다 close 상무는 “이번 협력이 K-방역 투어 프로그램 실현의 초석이 될 수 있도록 여행사들과 함께 만반의 준비를 갖췄다”고 말했다.

한편 우리나라와 북마리아나 제도 연방은 트래블버블(여행안전권역) 시행에 상호 합의해 이달부터 백신 접종이 완료된 한국발 단체 여행객은 북마리아나 제도를 격리없이 여행할 수 있게 됐다.

현재 북마리아나제도의 코로나 누적 확진자 수는 현재까지 183명에 불과하며 백신 2차 접종완료자는 전체 인구의 63% 수준으로 최고의 방역 수준을 유지하고 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr