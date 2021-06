김정은, 시진핑에 축전…"적대세력 비방은 단말마적 발악"

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 1일 중국 공산당 창당 100주년을 맞아 시진핑(習近平) 중국 당 총서기 앞으로 축전을 보내 "적대세력의 비방은 단말마적 발악"이라며 미중 갈등구도 속 북중 결속을 돈독히 했다.

김 총비서는 축전에서 "그 무엇도 (시진핑) 총서기 동지의 두리(주변)에 뭉쳐 새로운 승리를 향해 힘차게 나아가는 중국 인민의 앞길을 가로막을수 없다"며 이같이 밝혔다.

그는 "(북중) 두 당, 두 나라는 복잡다단한 국제정세속에서도 사회주의, 공산주의 위업의 정당성에 대한 신념을 굳게 가지고 전투적 우의와 혈연적 유대의 위력으로 부닥치는(부딪치는) 난관과 애로를 과감히 헤치며 보다 휘황한 미래를 향하여 매진하고 있다"고 강조했다.

또 "시대의 요구와 두 나라 인민의 념원에 맞게 조중친선을 새로운 전략적 높이에로 승화 발전시키며 사회주의 건설이 정세변화와 도전에도 끄떡없이 활력있게 전진하도록 힘있게 추동할 것"이라고 밝혔다.

'복잡다단한 국제정세', '난관', '애로', '정세변화와 도전' 등을 언급하며 미중 갈등구도 속에서도 북중간의 유대 강화를 강조한 것으로 해석된다.

김 총비서는 "조선(북한) 노동당과 중국공산당은 제국주의를 반대하고 사회주의를 건설하는 오랜 투쟁과정에 생사고락을 같이하며 자랑스러운 친선의 역사를 수 놓아온 진정한 동지이고 전우"라며 "우리 당과 인민은 중국의 사회주의 건설에서 이룩되고 있는 모든 성과들을 자기의 일처럼 기쁘게 생각하고 있다"고 양국간 우의를 강조하기도 했다.

또 중국이 "세계적인 보건위기를 성과적으로 극복하고 나라의 종합적 위력과 국제적 위상을 비상히 높였다"며 코로나19 위기 극복에서도 탁월했다고 추켜세우고, "나라의 주권과 영토완정, 세계의 평화를 수호하기 위한 중국공산당의 위업을 확고부동하게 지지한다"고 강조하며 주변국과의 영토분쟁 상황에 놓인 중국을 우회적으로 지지하기도 했다.

김 총비서는 축전과 함께 자신의 이름이 새겨진 축하 화환을 리룡남 주중 북한 대사 편으로 시 주석에게 보냈다.

미국의 대화 요구에 응하지 않고 있는 북한은 공산당 100주년(7월 1일), 북중 우호협력 조약 60주년(7월 11일)을 앞두고 중국과 밀착하는 모양새다. 지난 5월 27일 리 대사와 왕이 중국 외교부장이 기념사진을 찍는가 하면, 양국 주재 대사가 같은 날 주재국 당 기관지에 기고문을 쓰기도 했다.

