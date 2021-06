김해시의회, 숙원사업인 율하 구관동지구 도시개발사업 총력

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시의회 도시건설위원회는 수년간 사업이 지지부진했던 김해 율하 구관동지구 도시개발사업 추진을 지원하기 위해 지역주민과 도시개발사업 관계자를 초청해 간담회를 했다고 30일 밝혔다.

이날 간담회에는 도건위 최동석 위원장과 정준호 부위원장, 배병돌 의원, 김해시도시개발공사 김홍립 사장, 지역 주민 등이 참석했다.

참석자들은 율하 구관동지구 개발 추진현황과 애로사항 등을 청취하고 사업 추진을 위한 방안을 모색하기 위해 다양한 의견을 나눴다.

최 위원장은 "구관동지구는 율하 내 유일한 미개발지로 개발 면적이 협소해 민간개발이 어려워 현재 경남개발공사와 김해시도시개발공사가 공영개발을 추진하고 있다"라며 "그럼에도 집행부는 사업성이 없는 무리한 저밀도 개발을 요구해 토지소유주들의 재산권을 과도하게 제한하고 있다” 고 말했다.

이어 "도시개발사업이 정상화돼 추진될 수 있도록 집행부에서는 합리적인 방안을 제시해 율하지역 균형개발과 지역주민 및 토지소유주들의 정당한 재산권 확보에 노력해 줄 것"을 당부했다.

