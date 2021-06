[아시아경제 문혜원 기자] 비알코리아가 운영하는 던킨은 바나나를 원료로 활용한 7월 ‘이달의 도넛’을 출시한다고 30일 밝혔다.

던킨의 이달의 도넛은 총 2종으로 구성됐으며, 열대과일 바나나를 사랑한 고릴라 ‘미스터 고(Mr. Go)’를 위해 탄생한 세상에 하나밖에 없는 바나나 도넛이라는 스토리를 녹여 도넛의 달콤한 맛과 던킨의 유쾌한 브랜드 이미지를 효과적으로 구현했다.

바나나 모양의 도넛에 부드러운 ‘바나나 밀크 필링’과 ‘리얼 설향 딸기 필링’을 듬뿍 채워 넣고, 바나나 파우더를 골고루 뿌려 달콤한 풍미를 더한 ‘고릴라가 사랑한 바나나’, 바나나 퓨레를 넣은 케이크 반죽으로 도넛을 만들고, 여기에 초코 코팅과 초코칩을 토핑으로 듬뿍 올려 달콤한 맛과 식감을 강조한 ‘초코가 맛있어서 바나나’ 등으로 만나볼 수 있다.

