[세종=아시아경제 문채석 기자]

<학교법인>

▶학교법인 한국폴리텍 상임이사 이경훈

<한국폴리텍대학>

▶한국폴리텍Ⅱ대학 학장 이상호 ▶한국폴리텍Ⅲ대학 학장 이덕수 ▶한국폴리텍Ⅵ대학 학장 곽영순 ▶한국폴리텍특성화대학 학장 송석두

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr