경로당, 복지관 등 이용 때 접종 증빙 용도 활용

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 코로나19 백신 2차 접종을 마친 만 75세 이상 주민들에게 이달 중순부터 ‘백신접종 완료카드’를 발급하고 있다.

이 카드는 북아현 백신접종센터(북아현로 51 북아현문화체육센터 4층)에서 ‘예방접종증명서’와 함께 실시간으로 발급된다.

예방접종증명서를 대체할 수는 없지만 지역내 경로당이나 복지관 등을 이용할 때 접종 증빙 용도로 활용할 수 있으며 7월1일부터는 각 동 주민센터에서도 이를 발급할 예정이다.

문석진 서대문구청장은 “어르신들이 경로당이나 복지관 방문 때 편리하게 사용하실 수 있도록 백신접종 완료카드를 만들었다”며 “다만 접종 후에도 감염 사례가 있으므로 실내에서는 마스크를 착용하는 등 방역 수칙을 철저히 지켜 달라”고 말했다.

