서울시의회 부활 30주년 기념 사진 전시회 개최

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회(의장 김인호)는 지난 1991년7월8일 3대 의회로 부활한 이후 30주년이 되는 올해 ‘시민이 주인 되고, 시민과 함께 하는 서울시의회’로 성장해온 것을 기념하기 위해 역대 시의회 활동상황이 담긴 사진 전시회를 개최한다.

이번 사진 전시회에는 풀뿌리민주주의 실현과 시민 삶의 질 향상을 위해 달려 온 서울시의회 지난 30년의 역사가 고스란히 담겼으며, 7월1일부터 7월11일까지 서울도시건축관 서울마루와 서울시의회 본관 1층 갤러리에서 누구나 관람할 수 있다.

이번 사진 전시회는 시민의 민주화 투쟁을 통해 부활한 서울시의회 30년의 기록을 보여주는 한편, ‘일상 속에 누구나 잠시 쉬어갈 수 있는 쉼터와 그늘, 서울시의회’ 라는 콘셉트로 구성했다.

덕수궁과 서울성공회성당, 서울시의회와의 경관을 해치지 않고 조화를 이룰 수 있도록 외부 구조물을 디자인 및 설계, 서울도시건축전시관 서울마루 전시회는 쉼터로서 기능에 중점을 맞춰 전시도 둘러보고, 앉아서 쉴 수도 있는 공간으로 구성했다.

4개 구역으로 설치한 원형 의자는 서울시의회 110명 의원이 시민과 마주 앉아 편하게 소통하고자 하는 의미를 담고 있으며, 사진 전시회는 서울도시건축전시관 서울마루와 서울시의회 본관 1층 갤러리 두 곳으로 구분해 진행된다.

서울도시건축전시관 서울마루에서 진행되는 사진 전시회는 4개의 구역으로 구성됐다.

첫 번째 구역에는 전시회의 메인타이틀과 서울시의회 건물의 역사, 투표 방식의 변천사, 초대와 2대의 역사(1956년9 ~ 1961년 5월) 사진이 전시, 두 번째 구역에는 서울시의회가 부활한 3대 의회부터 6대의 역사(1991년7 ~2006년6월) 사진이 전시됐다.

세 번째 구역에는 7대부터 9대의 역사(2006년7~2018년 6월) 사진과 네 번째 구역에는 지방자치의 변천 과정과 자치분권을 준비하는 10대 서울시의회(2018년7월~현재) 사진을 중심으로 전시됐다.

서울시의회 본관 1층 갤러리에는 제10대 의정 활동 중심으로 사진을 전시한다. 전·후반기 개원식과 임시회, 9개 상임위원회의 의정 활동 사진, 의회 행사 및 현장 방문 사진 위주의 사진으로 전시된다.

서울시의회는 1956년 초대를 시작으로 1960년 2대 의회가 개원했으나 1961년에 5·16 군사 쿠데타로 인해 지방의회가 강제 해산되며 긴 공백기를 겪게 됐다.

이후 1987년 반독재 민주화운동인 6·10 민주항쟁을 통해 풀뿌리 민주주의를 실현하는 지방선거가 재개, 서울시의회도 3대 의회가 출범하며 부활하게 됐다.

서울시의회 김지형 언론홍보실장은 “지방자치 발전과정을 사진으로 감상하다보면 우리의 민주주의가 얼마나 성숙해왔는지 느끼실 수 있을 것”이라며 “전시회를 통해 늘 같은 자리에서 시민을 위해 존재해왔던 서울시의회에 시민의 많은 관심 부탁드린다”고 강조했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr