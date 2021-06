경북도, 청년 소상공인 500명에 점포 임대료 지원

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경상북도는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪는 청년 소상공인을 돕기 위해 점포 임대료 지원사업을 한다고 29일 밝혔다.

도내 청년(만19∼39세) 소상공인 500여 명을 선정해 2020년 연간 부담한 점포 임대료 범위에서 최대 300만원까지 지급한다.

2020년 기준 연매출액이 3000만원 이하, 2021년 1월 건강보험료 납부 기준 가구 총소득이 기준 중위소득 100% 이하 등 요건을 충족해야 한다.

도내 23개 시·군별 지원 인원을 배분해 선발한다.

시·군 담당 부서에서 서류검증 후 자격요건이 완비된 소상공인에만 우선순위에 따라 선정한다.

자녀 3명 이상을 둔 다자녀 가구를 최우선으로 하고 다음으로 2020년 연매출액이 낮은 저소득 점포 순으로 우선 선발한다.

다음 달 5일부터 9일까지 경북경제진흥원 홈페이지에 게시된 사업 공고문을 확인한 후 신청서와 구비서류를 사업담당자 이메일로 제출하면 된다.

